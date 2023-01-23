Российским Вооружённым силам в специальной военной операции противостоит практически весь коллективный Запад.
Об этом в интервью изданию "Аргументы и Факты" сообщил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.
Он подчеркнул, что боевых действий такой интенсивности ещё не было никогда в истории современной России.
По словам генерала армии, для стабилизации всей обстановки, защиты новых освобождённых территорий и проведения дальнейших наступательных действий Генеральному штабу пришлось провести частичную мобилизацию. Таких мероприятий не проводилось со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов отметил, что сейчас в Генштабе России принимают все необходимые меры по достижению целей специальной операции на Украине, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению безопасности страны, исходя из ныне существующих военных угроз.
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