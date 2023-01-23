Герасимов: ВС РФ в спецоперации противостоит практически весь коллективный Запад

Российским Вооружённым силам в специальной военной операции противостоит практически весь коллективный Запад.

Об этом в интервью изданию "Аргументы и Факты" сообщил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что боевых действий такой интенсивности ещё не было никогда в истории современной России.

По словам генерала армии, для стабилизации всей обстановки, защиты новых освобождённых территорий и проведения дальнейших наступательных действий Генеральному штабу пришлось провести частичную мобилизацию. Таких мероприятий не проводилось со времен Великой Отечественной войны.

Герасимов отметил, что сейчас в Генштабе России принимают все необходимые меры по достижению целей специальной операции на Украине, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению безопасности страны, исходя из ныне существующих военных угроз.