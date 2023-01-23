Боевиков из 11-го погранотряда ВСУ бросили умирать под Артёмовском

Националистов из 11-го пограничного отряда ВСУ бросили умирать под Артёмовском.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Ведущий Первого канала предлагает видео, где боевики обращаются к своему президенту Владимиру Зеленскому и рассказывают, что ими затыкают дыры в Артёмовске. Из-за отсутствия огневой поддержки и низкой подготовки пограничники терпят колоссальные потери в личном составе и теперь больше не могут держать оборону.

"Отдельно стоит отметить уже ставший классическим для ВСУ лозунг "мы не отказники, мы хотим воевать, но пока не будем" в исполнении дезертиров, оставивших свои позиции", — пишет Осташко.

Ранее в Киеве заявили, что нужно готовиться к мобилизации, призывать будут очень многих украинцев.