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Два российских военврача уничтожили семь украинских диверсантов на севере ДНР

Силовые структуры

Капитан медицинской службы и фельдшер-прапорщик вступили в жестокий бой в начале декабря на одном из основных направлений спецоперации ВС РФ на севере Донецкой Народной Республики, сообщает EADaily.

Два российских военврача уничтожили семь украинских диверсантов на севере ДНР

Военные врачи выехали поближе к передовой линии, чтобы эвакуировать раненых, один из которых был в тяжёлом состоянии. Капитану пришлось проводить операцию в подвале наживую. В результате кровотечение удалось остановить и военврачи хотели продолжить путь в госпиталь.

Однако в подвал забежал солдат и заявил, что привезли ещё "трёхсотых", ВСУ пошли в атаку. Врачи быстро загрузили раненых в "буханку", зафиксировали носилки и фельдшер-прапорщик сел за руль. Спустя некоторое время навстречу микроавтобусу выбежал боевик ВСУ и открыл огонь из ручного пулемёта. Военврачи сразу же поняли, что в овраге засели ещё несколько солдат украинской армии.

"Скальпель (позывной капитана медицинской службы. — Прим. ред.) буквально проскакал метров десять вперёд и вбок — к ближайшей заметной кочке, взлетел на неё и мгновенно изготовился к стрельбе с колена. Вовремя! Первый же вылетевший из оврага "пятнистый" получил короткую очередь в шею и в лицо — падал он уже мёртвым", — отмечается в материале.

В это время фельдшер бросил две гранаты в овраг, после чего на месте, где укрывался противник, оказались две маленьких воронки и пять тел, двое ещё шевелились. Российские солдаты остались все живы, в том числе и тяжелораненые.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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