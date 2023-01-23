Два российских военврача уничтожили семь украинских диверсантов на севере ДНР

Капитан медицинской службы и фельдшер-прапорщик вступили в жестокий бой в начале декабря на одном из основных направлений спецоперации ВС РФ на севере Донецкой Народной Республики, сообщает EADaily.

Военные врачи выехали поближе к передовой линии, чтобы эвакуировать раненых, один из которых был в тяжёлом состоянии. Капитану пришлось проводить операцию в подвале наживую. В результате кровотечение удалось остановить и военврачи хотели продолжить путь в госпиталь.

Однако в подвал забежал солдат и заявил, что привезли ещё "трёхсотых", ВСУ пошли в атаку. Врачи быстро загрузили раненых в "буханку", зафиксировали носилки и фельдшер-прапорщик сел за руль. Спустя некоторое время навстречу микроавтобусу выбежал боевик ВСУ и открыл огонь из ручного пулемёта. Военврачи сразу же поняли, что в овраге засели ещё несколько солдат украинской армии.

"Скальпель (позывной капитана медицинской службы. — Прим. ред.) буквально проскакал метров десять вперёд и вбок — к ближайшей заметной кочке, взлетел на неё и мгновенно изготовился к стрельбе с колена. Вовремя! Первый же вылетевший из оврага "пятнистый" получил короткую очередь в шею и в лицо — падал он уже мёртвым", — отмечается в материале.

В это время фельдшер бросил две гранаты в овраг, после чего на месте, где укрывался противник, оказались две маленьких воронки и пять тел, двое ещё шевелились. Российские солдаты остались все живы, в том числе и тяжелораненые.