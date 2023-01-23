Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины полагает, что активные боевые действия в Луганской и Донецкой Народных Республиках начнутся в начале весны текущего года. Кроме того, киевские власти допускают наступление российской армии на Купянском направлении.
Замначальник ГУР Вадим Скибицкий допускает, что ВС РФ могут зайти на Украину с территории Белоруссии.
"Февраль-март — будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу. Это Купянское направление", — заявил он в интервью "Укринформу" .
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