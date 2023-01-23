Генштаб ВСУ: ВС РФ пошли в наступление на Купянск, штурмуют Артёмовск и Авдеевку

Русские пошли в наступление на Купянском направлении и продолжают штурмовать Артёмовск и Авдеевку.

Это было главным в сводке Генштаба ВСУ вечером 23 января.

Армия РФ на Артёмовском направлении бьёт по позициям ВСУ в районах Спорного, Берестового, Белогоровки, Весёлого, Красной Горы, Артёмовска, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска и Нью-Йорка. На Авдеевском направлении ведётся огонь по ВСУ у Бердычей, Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

На Купянском фронте уничтожаются силы ВСУ у Двуречного, Гряниковки, Купянска, Кисловки и Берестового. На Лиманском направлении армия России нанесла огневое поражение ВСУ в районах Макеевки, Площанки, Кременной, Диброва и Кузьминого.

На Херсонском направлении бои у Антоновки и Херсона. На Запорожском направлении русские бьют по украинским позициям у Камышевахи, Красного, Гуляйполя, Новоданиловки и Орехова, отметили в ГШ ВСУ.