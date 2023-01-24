Заместителя Главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко собираются повесить и выставить это как самоубийство.
Об этом сообщает Telegram-канал бывшего народного депутата Верховой Рады Ильи Кивы.
"Посыпалась "команда" Зеленского. Впоследствии их всех найдут мёртвыми. Я это точно знаю. Кирилл ты боишься смерти?!", — пишет экс-нардеп в мессенджере.
Ранее он сообщал со ссылкой на источник, что олигарх Игорь Коломойский поставил задачу, как можно скорее из ОПУ убрать проворовавшегося Кирилла Тимошенко. Также он отметил, что на Украине Пентагон и MI-6 перешли к прямому противостоянию.
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