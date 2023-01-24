Кива: Кирилла Тимошенко собираются повесить и выставить это как самоубийство

Заместителя Главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко собираются повесить и выставить это как самоубийство.

Об этом сообщает Telegram-канал бывшего народного депутата Верховой Рады Ильи Кивы.

"Посыпалась "команда" Зеленского. Впоследствии их всех найдут мёртвыми. Я это точно знаю. Кирилл ты боишься смерти?!", — пишет экс-нардеп в мессенджере.

Ранее он сообщал со ссылкой на источник, что олигарх Игорь Коломойский поставил задачу, как можно скорее из ОПУ убрать проворовавшегося Кирилла Тимошенко. Также он отметил, что на Украине Пентагон и MI-6 перешли к прямому противостоянию.