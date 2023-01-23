Кива: на Украине Пентагон и MI-6 перешли к прямому противостоянию

На Украине начался англосаксонский конфликт — Пентагон и MI-6 перешли к прямому противостоянию.

Об этом в своём Telegram-канале сообщает экс-нардеп Рады Илья Кива.

После очередного тайного посещения Украины главой разведки США Владимира Зеленского, украинский глава отказался от концепции развития событий в пользу Британии. ГУР МО сразу совершило диверсию с вертолётом, в которой погиб ранее завербованный агент английской разведки — заместитель министра МВД Енин и всё руководство ведомства, отметил Кива.

"Параллельно НАБУ (американская силовая структура) начала аресты чиновников из команды Зеленского, разоблачая и обвинения их в коррупции — задержан на взятке в 400 000 долл. замминистра Лозинского и это только начало", — пишет экс депутат Рады.

По его словам, Соединённые Штаты явно показывают, кто в доме хозяин и пытаются заставить президента Украины опять играть по их правилам и сценариям, что даёт понимание — единства по Украине у Запада уже нет!