Ослабить группировку вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) позволит захват российскими военными дороги в Константиновск, поскольку боеприпасы и подкрепление подвозятся через эту трассу. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Коц в беседе с URA.RU.
Гарнизон ВСУ получает через эту основную трассу снабжение, через неё также вывозят раненых, пояснил репортёр.
По его словам, борьба за то, чтобы перерезать эту дорогу идёт в данный момент.
Российские военные всё ближе к оперативному окружению Бахмута, добавил военкор.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ в Артёмовске не планируют пока сдавать город без боя и отступать.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.