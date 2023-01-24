Военкор Коц: ВСУ в Бахмуте ослабит захват военными РФ дороги в Константиновку

Ослабить группировку вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) позволит захват российскими военными дороги в Константиновск, поскольку боеприпасы и подкрепление подвозятся через эту трассу. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Коц в беседе с URA.RU.

Гарнизон ВСУ получает через эту основную трассу снабжение, через неё также вывозят раненых, пояснил репортёр.

По его словам, борьба за то, чтобы перерезать эту дорогу идёт в данный момент.

Российские военные всё ближе к оперативному окружению Бахмута, добавил военкор.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ в Артёмовске не планируют пока сдавать город без боя и отступать.