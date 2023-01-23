Пушилин: ВСУ в Артёмовске не планируют сдаваться и отступать

В Артёмовске (Бахмуте) нарастает интенсивность боёв, вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают сопротивление, признаков их отступления пока не наблюдается, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью "России 24".

По его словам, российские войска после взятия Соледара подходят к окраинам Артёмовска.

Усиливаются бои в городе, на мясокомбинате самая ожесточенная ситуация, но предпосылок для отступления ВСУ нет, складывать оружие и сдаваться они не собираются, заметил Пушилин.

Российская армия "делает всё возможное и невозможное", чтобы зайти в город и освободить его, добавил собеседник издания.