В Артёмовске (Бахмуте) нарастает интенсивность боёв, вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают сопротивление, признаков их отступления пока не наблюдается, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью "России 24".
По его словам, российские войска после взятия Соледара подходят к окраинам Артёмовска.
Усиливаются бои в городе, на мясокомбинате самая ожесточенная ситуация, но предпосылок для отступления ВСУ нет, складывать оружие и сдаваться они не собираются, заметил Пушилин.
Российская армия "делает всё возможное и невозможное", чтобы зайти в город и освободить его, добавил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.