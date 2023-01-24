МО РФ: российские беспилотники вычисляют иностранных наёмников по сотовым телефонам

Иностранных наёмников на Украине при помощи бортового оборудования дронов по зарубежным номерам сотовых телефонов вычисляют операторы российских беспилотников. Это следует из видео, показанного Минобороны РФ.

Командир отделения беспилотников с позывным "Старый" рассказал, что в зоне специальной военной операции обнаружили объект и установили его принадлежность к Чехии.

После этого координаты были переданы в центр, по нему отработали российские военные. Цель уничтожили. Разведчики подтвердили, что это было скопление наёмников.

Бортовое оборудование "Орлан-10" позволяет засекать абонентов связи стандартов GSM и LTE, добавил военный.

Он объяснил, что российские бойцы находят абонентов сотовой связи, определяют их местоположение, а также рассылают им СМС и определяют принадлежность к той или иной стране.