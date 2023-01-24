Иностранных наёмников на Украине при помощи бортового оборудования дронов по зарубежным номерам сотовых телефонов вычисляют операторы российских беспилотников. Это следует из видео, показанного Минобороны РФ.
Командир отделения беспилотников с позывным "Старый" рассказал, что в зоне специальной военной операции обнаружили объект и установили его принадлежность к Чехии.
После этого координаты были переданы в центр, по нему отработали российские военные. Цель уничтожили. Разведчики подтвердили, что это было скопление наёмников.
Бортовое оборудование "Орлан-10" позволяет засекать абонентов связи стандартов GSM и LTE, добавил военный.
Он объяснил, что российские бойцы находят абонентов сотовой связи, определяют их местоположение, а также рассылают им СМС и определяют принадлежность к той или иной стране.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.