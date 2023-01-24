Подразделения ВС РФ подошли вплотную к Раздоловке, до Северска осталось менее 10 км

После взятия Соледара части российской армии продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики. До очередного крупного опорного пункта ВСУ — Северска — осталось преодолеть менее 10 км.

"Российские подразделения подошли к населённому пункту Раздоловка, на территории которого находится одноимённая железнодорожная станция", — сообщает издание "Военное обозрение".

По словам авторов материала, сейчас линию боевого соприкосновения отделяет от Северска село Звановка, взятие которого даст возможность ударить по укрепрайону боевиков.

Ранее российский военкор сообщил, что почти закончено окружение Артёмовска (Бахмута), в распоряжении националистов осталось единственная дорога для бегства из города.