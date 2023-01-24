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Военкор Стешин: из Бахмута на Украину осталась единственная дорога для отхода ВСУ

Силовые структуры

Подразделения ВС РФ заканчивают окружение Артёмовска (Бахмута), сообщил российский военкор Дмитрий Стешин.

В качестве доказательств он привёл панические сообщения в украинских соцсетях, где боевиков ВСУ предупреждают о единственном оставшемся пути отхода из населённого пункта.

"С сегодняшнего дня маршрут прокладываем через Часов Яр и Хромово. Трассой через Ивановское не едем", — цитирует репортёр украинские источники.

Большинство дорог из Артёмовска в настоящее время уже находится под огневым контролем российских войск, а переправа на трассе Славянск-Соледар уничтожена.

Ранее американские эксперты предупредили Киев, что ВС РФ ведут наземную разведку на северо-востоке Сумской области.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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