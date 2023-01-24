Подразделения ВС РФ заканчивают окружение Артёмовска (Бахмута), сообщил российский военкор Дмитрий Стешин.
В качестве доказательств он привёл панические сообщения в украинских соцсетях, где боевиков ВСУ предупреждают о единственном оставшемся пути отхода из населённого пункта.
"С сегодняшнего дня маршрут прокладываем через Часов Яр и Хромово. Трассой через Ивановское не едем", — цитирует репортёр украинские источники.
Большинство дорог из Артёмовска в настоящее время уже находится под огневым контролем российских войск, а переправа на трассе Славянск-Соледар уничтожена.
Ранее американские эксперты предупредили Киев, что ВС РФ ведут наземную разведку на северо-востоке Сумской области.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.