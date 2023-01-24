Бойцы РФ успешно продвигаются в районе населённого пункта Великая Новосёловка на Угледарском направлении спецоперации, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, в самом Угледаре и Павловке не прекращаются артиллерийские дуэли и позиционная борьба, но существенных "рывков" российских подразделений здесь не зафиксировано.
"На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новосёловки", — подчеркнул врио главы Донецкой Народной Республики в эфире "Соловьёв. Live".
Кроме того, он сообщил о продолжении наступательных действий Вооружённых сил РФ на Авдеевском направлении. Как пояснил Пушилин, ситуация в этой зоне боевых действий остаётся сложной, однако военные РФ намерены перерезать пути снабжения ВСУ.
Ранее власти ДНР заявили, что у украинских националистов остался лишь один безопасный путь, ведущий к Артёмовску, а все остальные дороги отрезаны.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.