Пушилин: у боевиков ВСУ остался лишь один путь к Артёмовску, остальные отрезаны

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) осталась всего одна безопасная дорога, которая ведёт к Артёмовску. Об этом заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он также отметил, что на территории города разворачиваются интенсивные боевые действия. Как пояснил врио главы ДНР, украинские националисты пытаются оказывать сопротивление российским подразделениям. По его словам, киевский режим направляет на это направление новые резервы и оружие.

"Согласно утверждениям украинских ресурсов, которые мы тоже мониторим, осталась буквально одна дорога, позволяющая ВСУ относительно безопасно попасть в Артёмовск", — подчеркнул Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее командир спецподразделения "Ахмат" Вооружённых сил РФ Апты Алаудинов сообщил, что тяжёлые бои идут в восточной и южной частях Артёмовска. Он убеждён: вскоре можно будет говорить об оперативном окружении украинских войск.