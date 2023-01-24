Минобороны: танк ВС РФ под прикрытием БМПТ "Терминатор" уничтожил группу военных ВСУ

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО и уничтожают противника по всей линии фронта Донбасса. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успехах русской армии.

Военнослужащие ВС РФ уничтожили украинский танк при помощи БПМТ "Терминатор". Показана видеозапись, демонстрирующая работу российского подразделения.

В арсенале русских бойцов имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволили определить местоположение противника и нанести по нему высокоточный удар. Российский танк открыл огонь по украинским позициям, из 33-мм пушек также начала бить БПМТ.