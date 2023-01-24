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Штаб обороняющейся группировки ВС Украины полностью выведен из Артёмовска командованием

Силовые структуры

Украинское командование вывело из Артёмовска весь штаб обороняющейся группировки ВСУ, сообщает "Военное обозрение". Чтобы избежать паники среди солдат, преподносится организованное отступление как плановая эвакуация. Однако Артёмовск почти окружён, поэтому командование может не успеть вывести войска.

Штаб обороняющейся группировки ВС Украины полностью выведен из Артёмовска командованием

"Тем более, что, как в случае с Соледаром, у Залужного и Зеленского вновь конфликт на тему того, как долго гарнизон готов удерживать Бахмут, находясь в оперативно-тактическом окружении", — пишет источник.

В район населённого пункта Клещеевка ВСУ перебрасывают новые силы, чтобы не допустить окружения Артёмовска, где бои идут у Мариупольского кладбища. Российские войска не дают стягивать резервы с Часов-ярского юго-восточного рудника и лесных урочищ на юге, тем самым отрезают возможность противнику помочь гарнизону ВСУ в Артёмовске, пишет "ВО".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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