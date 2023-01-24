Штаб обороняющейся группировки ВС Украины полностью выведен из Артёмовска командованием

Украинское командование вывело из Артёмовска весь штаб обороняющейся группировки ВСУ, сообщает "Военное обозрение". Чтобы избежать паники среди солдат, преподносится организованное отступление как плановая эвакуация. Однако Артёмовск почти окружён, поэтому командование может не успеть вывести войска.

"Тем более, что, как в случае с Соледаром, у Залужного и Зеленского вновь конфликт на тему того, как долго гарнизон готов удерживать Бахмут, находясь в оперативно-тактическом окружении", — пишет источник.

В район населённого пункта Клещеевка ВСУ перебрасывают новые силы, чтобы не допустить окружения Артёмовска, где бои идут у Мариупольского кладбища. Российские войска не дают стягивать резервы с Часов-ярского юго-восточного рудника и лесных урочищ на юге, тем самым отрезают возможность противнику помочь гарнизону ВСУ в Артёмовске, пишет "ВО".