RT: Опубликованы жестокие видеокадры штурма ВС РФ позиций ВСУ

Армия России продолжает активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты RT проинформировали об успехах русских подразделений.

Штурмовики 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики незаметно подобрались к украинским укреплениям, пролезли под колючей проволокой и заблокировали боевиков ВСУ в их же блиндаже. В Сети появились видеокадры, на которых демонстрируется работа российского подразделения. Издание Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.

"В ходе быстрого боя один из боевиков попытался двинуться вперёд и был расстрелян практически вплотную. В итоге трое бойцов ВСУ взяты в плен, двое уничтожены", — сообщает военкор Мурад Газдиев.