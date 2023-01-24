Армия России продолжает активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты RT проинформировали об успехах русских подразделений.
Штурмовики 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики незаметно подобрались к украинским укреплениям, пролезли под колючей проволокой и заблокировали боевиков ВСУ в их же блиндаже. В Сети появились видеокадры, на которых демонстрируется работа российского подразделения. Издание Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.
"В ходе быстрого боя один из боевиков попытался двинуться вперёд и был расстрелян практически вплотную. В итоге трое бойцов ВСУ взяты в плен, двое уничтожены", — сообщает военкор Мурад Газдиев.
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