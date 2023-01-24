Сальдо: ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр

Украинские военные пытаются форсировать Днепр на регулярной основе, однако их старания никак не могут увенчаться успехом. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу, потому что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Врио губернатора области назвал такие попытки бессмысленными, добавив, что за ними стоят украинские командиры, получающие распоряжение от преступных киевских властей.