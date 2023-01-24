Украинские военные пытаются форсировать Днепр на регулярной основе, однако их старания никак не могут увенчаться успехом. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу, потому что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Врио губернатора области назвал такие попытки бессмысленными, добавив, что за ними стоят украинские командиры, получающие распоряжение от преступных киевских властей.
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