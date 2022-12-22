Сальдо заявил, что ВС РФ пресекают попытки диверсантов-наёмников ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Диверсанты ВСУ с правого берега пытаются пересечь Днепр или Днепро-Бугский лиман, чтобы высадиться на берегу, принадлежащем коалиции РФ. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что большинство боевиков являются наёмниками.

Он проинформировал, что в районе Кинбурнской косы ведётся постоянная борьба с диверсантами. Однако все их попытки высадки пресекаются российскими военными.

Сальдо сообщил, что в Скадовске взорвали устройство, жертвой от происшествия должен был стать замглавы правительства региона Виталий Булюк. Он не был ранен, но скончался его водитель. Полиция задержала шестерых человек.

"Двое из них были местными, остальные — заезжие. И, поверьте, все они дают очень ценные показания", — подчеркнул Сальдо.