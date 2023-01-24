Медведев об обеспеченности СВО оружием: Противники говорят, что у нас нет то одного, то другого

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске и рассказал об успехах российской военной промышленности.

Экс-президент России на заседании рабочей военно-промышленной группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружения военной и специальной техники, а также средств поражения обсудил производство востребованных образцов вооружений с упором на беспилотные летательные аппараты. Именно беспилотники, по словам Медведева, особенно нужны в ходе специальной военной операции.

"Всегда есть необходимость смотреть, как и что производится. За этим все наблюдают, наши противники наблюдают, периодически делая заявления о том, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на два с половиной раза, то ещё что-то такое скажут. Хочу их разочаровать — у нас вполне достаточно всего", — объяснил Дмитрий Анатольевич.

Он подчеркнул, что с начала 2023 года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружения, военной техники и средств поражения в зону СВО.

"Речь идёт о тысячах единиц", — отметил российский политик.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский отметил, что российский военный продукт на СВО поставляется в столь малых количествах, поэтому "фронту от него — мёртвому припарка".