Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отчитал российских производителей военной продукции за то, что они экономическую выгоду ставят выше интересов страны.
Ходаковский отметил, что эгоизм — один из наших главных пороков. Он считает, что производители передовых изделий военного назначения действуют по принципу — своя рубашка ближе к телу.
"Они делают вполне годный продукт, но настолько в малых количествах, что фронту от него — мёртвому припарка", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Он отметил, что производители не желают расширять производство, так как опасаются утратить контроль над своей интеллектуальной собственностью.
"На фронт бы таких парней — куски тел потаскать", — выразил своё мнение военачальник.
Ранее Александр Ходаковский объяснил, есть ли нацисты на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере