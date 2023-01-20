Ходаковский о российском военном продукте: Фронту от него — мёртвому припарка

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отчитал российских производителей военной продукции за то, что они экономическую выгоду ставят выше интересов страны.

Ходаковский отметил, что эгоизм — один из наших главных пороков. Он считает, что производители передовых изделий военного назначения действуют по принципу — своя рубашка ближе к телу.

"Они делают вполне годный продукт, но настолько в малых количествах, что фронту от него — мёртвому припарка", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он отметил, что производители не желают расширять производство, так как опасаются утратить контроль над своей интеллектуальной собственностью.

"На фронт бы таких парней — куски тел потаскать", — выразил своё мнение военачальник.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, есть ли нацисты на Украине.