Посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что Эстония готовится к войне с Россией. Такое предположение он сделал во время интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
По словам дипломата, об этом свидетельствует тот факт, что НАТО готовит поставки в страну вооружений, способных ударить по Санкт-Петербургу.
"Создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?" — заявил Липаев.
По мнению дипломата, сейчас идет процесс активного вооружения Эстонии.
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