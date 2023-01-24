Посол Липаев: Эстония готовится к войне с Россией

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что Эстония готовится к войне с Россией. Такое предположение он сделал во время интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

По словам дипломата, об этом свидетельствует тот факт, что НАТО готовит поставки в страну вооружений, способных ударить по Санкт-Петербургу.

"Создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?" — заявил Липаев.

По мнению дипломата, сейчас идет процесс активного вооружения Эстонии.