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Посол Липаев: Эстония готовится к войне с Россией

Силовые структуры

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что Эстония готовится к войне с Россией. Такое предположение он сделал во время интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

По словам дипломата, об этом свидетельствует тот факт, что НАТО готовит поставки в страну вооружений, способных ударить по Санкт-Петербургу.

"Создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?" — заявил Липаев.

По мнению дипломата, сейчас идет процесс активного вооружения Эстонии.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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