RT: ВСУ пытались контратаковать ВС РФ под Угледаром и потеряли 200 человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара 22 и 23 января, но в итоге потеряли 200 человек убитыми. Об этом сообщает RT.

По данным издания, сорвать начало обжатия Угледара российскими войсками на севере и на юге попытались подразделения стрелкового батальона, а также трёх батальонов егерской бригады ВСУ при поддержке танковой бригады.

Решение отойти было принято украинскими подразделениями после второй попытки провести разведку боем на лёгких американских БТР М113 и небронированных пикапах.

Отступающие части были обнаружены беспилотником "Орлан-30" ВС РФ, после чего по скоплению техники нанесли удар из артиллерии. В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными, заключает RT.