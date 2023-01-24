После освобождения Соледара российские военные успешно продвигаются в Донбассе сразу на нескольких направлениях. Взятие под контроль Клещеевки юго-западнее Артёмовска (Бахмута) и дальнейшее продвижение дало возможность ВС РФ наносить удары из средств артиллерии по подразделениям вооружённых сил Украины (ВСУ), находящихся на объектах в городе Константиновка, отмечает портал "Военное обозрение".
Именно в туда, по последним данным, были эвакуированы из Артёмовска представители полевого командования ВСУ. Сегодня российские войска нанесли огневое поражение подразделениям противника уже в самой Константиновке, применив различные виды артиллерии, пишет издание.
При этом украинская сторона утверждает, что военные России применяли РСЗО "Торнадо-С".
О поражении военных целей украинские чиновники традиционно не сообщают, как и о том, что ВСУ размещают военную технику в жилой застройке.
Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении командного пункта механизированной бригады ВСУ в Артёмовске.
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