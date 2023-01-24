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Артиллерия ВС РФ ударила по объектам ВСУ в Константиновке, куда ранее эвакуировали командиров из Артёмовска

Силовые структуры

После освобождения Соледара российские военные успешно продвигаются в Донбассе сразу на нескольких направлениях. Взятие под контроль Клещеевки юго-западнее Артёмовска (Бахмута) и дальнейшее продвижение дало возможность ВС РФ наносить удары из средств артиллерии по подразделениям вооружённых сил Украины (ВСУ), находящихся на объектах в городе Константиновка, отмечает портал "Военное обозрение".

Артиллерия ВС РФ ударила по объектам ВСУ в Константиновке, куда ранее эвакуировали командиров из Артёмовска

Именно в туда, по последним данным, были эвакуированы из Артёмовска представители полевого командования ВСУ. Сегодня российские войска нанесли огневое поражение подразделениям противника уже в самой Константиновке, применив различные виды артиллерии, пишет издание.

При этом украинская сторона утверждает, что военные России применяли РСЗО "Торнадо-С".

О поражении военных целей украинские чиновники традиционно не сообщают, как и о том, что ВСУ размещают военную технику в жилой застройке.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении командного пункта механизированной бригады ВСУ в Артёмовске.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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