Артиллерия ВС РФ ударила по объектам ВСУ в Константиновке, куда ранее эвакуировали командиров из Артёмовска

После освобождения Соледара российские военные успешно продвигаются в Донбассе сразу на нескольких направлениях. Взятие под контроль Клещеевки юго-западнее Артёмовска (Бахмута) и дальнейшее продвижение дало возможность ВС РФ наносить удары из средств артиллерии по подразделениям вооружённых сил Украины (ВСУ), находящихся на объектах в городе Константиновка, отмечает портал "Военное обозрение".

Именно в туда, по последним данным, были эвакуированы из Артёмовска представители полевого командования ВСУ. Сегодня российские войска нанесли огневое поражение подразделениям противника уже в самой Константиновке, применив различные виды артиллерии, пишет издание.

При этом украинская сторона утверждает, что военные России применяли РСЗО "Торнадо-С".

О поражении военных целей украинские чиновники традиционно не сообщают, как и о том, что ВСУ размещают военную технику в жилой застройке.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении командного пункта механизированной бригады ВСУ в Артёмовске.