Ходаковский об эвакуации раненных на СВО: противник легко обнаруживает цель и обрабатывает огнём

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о трудностях, связанных со спасением раненых на СВО.

Он объяснил, как непросто эвакуировать раненых под обстрелом.

"Группа, выносящая раненого из зоны поражения, представляет из себя крупную, маломаневренную цель, которую противник легко обнаруживает и обрабатывает огнём", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ходаковский объяснил, что транспорт нельзя приблизить к раненым, поэтому людей несут на руках по открытому участку местности.

"Хорошо, что нет сильного мороза — стабильные могут ждать, не боясь обморожения", — отметил военачальник.

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