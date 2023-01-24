Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о трудностях, связанных со спасением раненых на СВО.
Он объяснил, как непросто эвакуировать раненых под обстрелом.
"Группа, выносящая раненого из зоны поражения, представляет из себя крупную, маломаневренную цель, которую противник легко обнаруживает и обрабатывает огнём", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Ходаковский объяснил, что транспорт нельзя приблизить к раненым, поэтому людей несут на руках по открытому участку местности.
"Хорошо, что нет сильного мороза — стабильные могут ждать, не боясь обморожения", — отметил военачальник.
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