Журналистка Анастасия Кашеварова показала с помощью снимка, как непросто сейчас приходится российским военнослужащим на фронте.
Кашеварова опубликовала фото непроходимой грязи.
"Вот такое месиво на фронте. Ребята, вы все герои. Техника вязнет, вытаскивать постоянно её", — подписала снимок журналистка.
Представительница СМИ укорила тех, кто пытается придираться к внешнему виду солдат.
"В таких условиях продвигаться, да еще при том, что постоянно приезжают проверяльщики, которые смотрят на твою форму и бороду. Я бы их вместе с этой грязью и смешала", — выразила своё негодование Анастасия.
Ранее Кашеварова перечислила проблемы мобилизованных.
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