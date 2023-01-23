Кашеварова отчитала "проверяльщиков" бород на СВО: "Я бы их вместе с этой грязью и смешала"

Журналистка Анастасия Кашеварова показала с помощью снимка, как непросто сейчас приходится российским военнослужащим на фронте.

Кашеварова опубликовала фото непроходимой грязи.

"Вот такое месиво на фронте. Ребята, вы все герои. Техника вязнет, вытаскивать постоянно её", — подписала снимок журналистка.

Представительница СМИ укорила тех, кто пытается придираться к внешнему виду солдат.

"В таких условиях продвигаться, да еще при том, что постоянно приезжают проверяльщики, которые смотрят на твою форму и бороду. Я бы их вместе с этой грязью и смешала", — выразила своё негодование Анастасия.

Ранее Кашеварова перечислила проблемы мобилизованных.