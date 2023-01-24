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Арестович о поощрении украинских военнослужащих: награждать нечем

Силовые структуры

Алексей Арестович затронул проблему отсутствия на Украине достойных наград для героев ВСУ.

Арестович о поощрении украинских военнослужащих: награждать нечем

Украинский военный аналитик призвал расширять линейку государственных военных наград.

"Их не так много в Украине и возникает ситуация, когда малую линейку необходимо применять к огромному количеству воюющих людей — раз, и два — к войне высокой интенсивности и длительности — когда уже есть люди, наработавшие на дважды, а то и трижды Героев", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович считает, что необходимо ввести награды за конкретные операции, чтобы военнослужащий только одним своим кителем мог показать, что является освободителем Херсона или защитником Соледара.

"Награждать — нечем, меньшим — нельзя, а большего или равного — нет", — объяснил военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович заявил, что в российской элите гуляют разные сценарии капитуляции РФ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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