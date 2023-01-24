В рамках совместных учений с Россией вооруженные силы Белоруссии приступили к расконсервации бронированной техники с баз хранения, сообщает EADaily.
О начавшейся работе рассказали в Министерстве обороны республики.
"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — гласит официальное сообщение.
Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать пакт о ненападении между Белоруссией и Украиной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.