В Белоруссии начали выводить бронетехнику с баз длительного хранения

В рамках совместных учений с Россией вооруженные силы Белоруссии приступили к расконсервации бронированной техники с баз хранения, сообщает EADaily.

О начавшейся работе рассказали в Министерстве обороны республики.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — гласит официальное сообщение.

Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать пакт о ненападении между Белоруссией и Украиной.