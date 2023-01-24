Безсонов: артиллерия ВСУ не прикрывала своих при форсировании Днепра

Минобороны РФ сообщило сегодня о попытке вооружённых сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Это действительно было, подтвердил военный эксперт Даниил Безсонов. Также он указал в своём Telegram-канале на одну "странность".

По словам аналитика, ВСУ попытались форсировать Днепра силами роты усиленной бронетехникой. В результате практически вся вражеская пехота была уничтожена, а также уничтожены минимум 3 единицы БМП из 10, которые принимали участие в форсировании, добавил Безсонов.

Российские бойцы отметили странность в том, что украинская артиллерия особо не прикрывала это форсирование и работала крайне скупо, заметил он.

"Это вообще не давало шанса украинским воякам даже на бегство. Тут может быть несколько причин: снарядный голод, халатность командиров, или просто избавились от неугодных", — высказал предположение эксперт.