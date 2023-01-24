Минобороны РФ сообщило сегодня о попытке вооружённых сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Это действительно было, подтвердил военный эксперт Даниил Безсонов. Также он указал в своём Telegram-канале на одну "странность".
По словам аналитика, ВСУ попытались форсировать Днепра силами роты усиленной бронетехникой. В результате практически вся вражеская пехота была уничтожена, а также уничтожены минимум 3 единицы БМП из 10, которые принимали участие в форсировании, добавил Безсонов.
Российские бойцы отметили странность в том, что украинская артиллерия особо не прикрывала это форсирование и работала крайне скупо, заметил он.
"Это вообще не давало шанса украинским воякам даже на бегство. Тут может быть несколько причин: снарядный голод, халатность командиров, или просто избавились от неугодных", — высказал предположение эксперт.
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