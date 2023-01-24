Советник Пушилина Гагин: военные войск ВС РФ наступают по всей линии фронта в ДНР

На территории ДНР войска российской армии наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник главы Республики Ян Гагин.

"Мы ведём наступление по всей линии фронта, начиная с юга — это Запорожье и Запорожская область. Сейчас боевые действия там активизировались. Также активизировалось наступление на Угледарском направлении, в районе Авдеевки — именно с этого направления обстреливают Донецк", — сказал он в эфире "Россия 1".

На Артёмовском направлении действия ВС РФ самые активные. У противника в регионе осталась только одна дорога для снабжения и связи с тылом — на Часов Яр. После того как она будет перерезана, у ВСУ не будет возможности ни зайти в город, ни покинуть его. Выхода будет два: умереть или сдаться в плен, заключил Гагин.