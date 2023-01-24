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CNN: чиновники из США недовольны результатами ВСУ в боях за Артёмовск и требуют сменить тактику

Силовые структуры

На Западе недовольны результатами боёв за Артёмовск и просят Владимира Зеленского сменить тактику, сместив фокус внимания на юг Украины. Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

CNN: чиновники из США недовольны результатами ВСУ в боях за Артёмовск и требуют сменить тактику

"Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боёв в восточном городе Артёмовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны", — пишет источник.

Кроме того, ВСУ необходимо начать применять новую военную технику, которую поставил Киеву Запад недавно, приводит слова чиновников из США издание.

Заместитель помощника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Файнер, замгоссекретаря Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол во время визита в Киев неделю назад об этом просили лично Зеленского, значится в материале.

Однако президент Украины считает, что Артёмовск нельзя оставлять, так как российские войска смогут продвинуться дальше.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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