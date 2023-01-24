Новобранец ВСУ со слезами на глазах рассказывает, что его перебрасывают под Соледар и там его убьют. Видео молодой человек записал на камеру мобильного телефона и выложил в социальные сети. Его он сопроводил подписью "я больше не вернусь".
На кадрах видно, как мобилизованный украинец, одетый в военную форму, собирает рюкзак. Он рассказывает, что его отправляют под Соледар.
"Мне позвонила девушка, сказала, что я ей не нужен. А я из детдома. Все. Я уже никому не нужен. Мясо", - говорит новобранец.
В конце молодой человек плачет и говорит, что надеется выжить.
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