Новобранец ВСУ со слезами на глазах рассказывает, что его перебрасывают под Соледар и там его убьют

Новобранец ВСУ со слезами на глазах рассказывает, что его перебрасывают под Соледар и там его убьют. Видео молодой человек записал на камеру мобильного телефона и выложил в социальные сети. Его он сопроводил подписью "я больше не вернусь".

На кадрах видно, как мобилизованный украинец, одетый в военную форму, собирает рюкзак. Он рассказывает, что его отправляют под Соледар.

"Мне позвонила девушка, сказала, что я ей не нужен. А я из детдома. Все. Я уже никому не нужен. Мясо", - говорит новобранец.

В конце молодой человек плачет и говорит, что надеется выжить.