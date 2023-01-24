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РИА Новости: Медведев заявил, что у ядерных часов заржавела украинская стрелка

Силовые структуры

Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу самим остановить тиканье ядерных часов.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время", — отметил глава Совета безопасности РФ.

Он подчеркнул, что для этого этим двум главам своих стран "нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела".

Ранее глава издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон заявиа о переводе стрелок "часов Судного дня" на 10 секунд вперёд ближе к "ядерной полуночи".

Это означает, что до "точки ядерного апокалипсиса" остаётся 90 секунд, подытожила она.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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