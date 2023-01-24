Националист из Швеции Расмус Палудан теперь обещает сжечь Коран у посольства Российской Федерации.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Так язычник-сатанист из Стокгольма ответил на осуждения поджога священного писания мусульман бойца ММА чеченского происхождения Хамзата Чимаева", — пишет ведущий Первого канала.
По его словам, экстремист получает настоящее удовольствие от этого дикого хайпа, и зашёл уже настолько далеко, что как бы не пришлось извиняться перед камерой на ломаном русском языке.
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