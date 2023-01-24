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Шведский националист Палудан обещает сжечь Коран у посольства России

Силовые структуры

Националист из Швеции Расмус Палудан теперь обещает сжечь Коран у посольства Российской Федерации.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Так язычник-сатанист из Стокгольма ответил на осуждения поджога священного писания мусульман бойца ММА чеченского происхождения Хамзата Чимаева", — пишет ведущий Первого канала.

По его словам, экстремист получает настоящее удовольствие от этого дикого хайпа, и зашёл уже настолько далеко, что как бы не пришлось извиняться перед камерой на ломаном русском языке.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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