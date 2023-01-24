Зеленский подписал закон, запрещающий боевикам ВСУ убегать с поля боя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий боевикам ВСУ убегать с поля боя. Документ под номером 8271 усиливает уголовную ответственность военных за ряд нарушений.

Среди них: невыполнение приказов, побег с поля боя, из воинской части, отказ действовать с оружием. Эксперты считают, что необходимость принятия закона обусловлена массовым дезертирством среди боевиков ВСУ.

Ранее на проблему уже указывал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной", — заявил тогда Резников.

При этом в массовом бегстве боевиков ВСУ с поля боя он обвинил российских бойцов, которые якобы подстрекают их к дезертирству.