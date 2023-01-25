Процесс предоставления американских танков Abrams украинским военнослужащим может затянуться на несколько лет, пишет Reuters, ссылаясь на представителей Белого дома.
Один из источников агентства допустил, что президент США Джо Байден обратится к системе USAI, которая предусматривает покупку Abrams у союзников Вашингтона по НАТО, их ремонт и последующую отправку в зону боевых действий.
"Процесс может занять месяцы и даже годы", — указал чиновник.
Ещё один представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что Вашингтон уже в среду, 25 января, планирует обнародовать решение о передаче тяжёлой техники Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что российская армия уничтожит танки Abrams и другую технику Североатлантического альянса в случае её поставок на Украину.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.