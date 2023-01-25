Reuters: передача американских танков Abrams Украине может занять несколько лет

Процесс предоставления американских танков Abrams украинским военнослужащим может затянуться на несколько лет, пишет Reuters, ссылаясь на представителей Белого дома.

Один из источников агентства допустил, что президент США Джо Байден обратится к системе USAI, которая предусматривает покупку Abrams у союзников Вашингтона по НАТО, их ремонт и последующую отправку в зону боевых действий.

"Процесс может занять месяцы и даже годы", — указал чиновник.

Ещё один представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что Вашингтон уже в среду, 25 января, планирует обнародовать решение о передаче тяжёлой техники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что российская армия уничтожит танки Abrams и другую технику Североатлантического альянса в случае её поставок на Украину.