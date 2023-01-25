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Антонов: армия РФ уничтожит танки Abrams и другую технику НАТО в случае передачи ВСУ

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уничтожат поставленную Украине технику Североатлантического альянса, в том числе танки M1 Abrams производства США, следует из заявления посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов: армия РФ уничтожит танки Abrams и другую технику НАТО в случае передачи ВСУ

По его словам, Вашингтон регулярно "повышает планку" военной помощи киевскому режиму. Как пояснил дипломат, страны НАТО начинают обсуждать предоставление нового оборудования Украине, когда замечают победы российской армии в ходе выполнения задач спецоперации.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", — цитирует Антонова пресс-служба российского посольства.

Он убеждён в том, что США заинтересованы в стратегическом поражении РФ, поэтому Белый дом разрешил Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие НАТО для атак на Крымский полуостров и совершения преступлений в отношении гражданского населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Решение о поставках западных танков киевского режиму — очевидная вопиющая провокация Североатлантического альянса против Москвы, заключил посол.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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