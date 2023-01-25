Антонов: армия РФ уничтожит танки Abrams и другую технику НАТО в случае передачи ВСУ

Вооружённые силы РФ уничтожат поставленную Украине технику Североатлантического альянса, в том числе танки M1 Abrams производства США, следует из заявления посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его словам, Вашингтон регулярно "повышает планку" военной помощи киевскому режиму. Как пояснил дипломат, страны НАТО начинают обсуждать предоставление нового оборудования Украине, когда замечают победы российской армии в ходе выполнения задач спецоперации.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", — цитирует Антонова пресс-служба российского посольства.

Он убеждён в том, что США заинтересованы в стратегическом поражении РФ, поэтому Белый дом разрешил Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие НАТО для атак на Крымский полуостров и совершения преступлений в отношении гражданского населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Решение о поставках западных танков киевского режиму — очевидная вопиющая провокация Североатлантического альянса против Москвы, заключил посол.