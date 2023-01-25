Российские силовики пресекли канал финансирования украинских террористов. По предварительной информации, они причастны к организации терактов в Херсонской области. Об этом рассказал представитель силовых структур.
Деньги поступали от западных стран. Для траншей использовались банки в Евросоюзе и в балтийских странах — Польше и Чехии.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.