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Российские силовики пресекли канал финансирования украинских боевиков, причастных к организации терактов в Херсонской области

Силовые структуры

Российские силовики пресекли канал финансирования украинских террористов. По предварительной информации, они причастны к организации терактов в Херсонской области. Об этом рассказал представитель силовых структур.

Деньги поступали от западных стран. Для траншей использовались банки в Евросоюзе и в балтийских странах — Польше и Чехии.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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