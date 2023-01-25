Два украинских диверсанта, переодетые в форму российских военнослужащих, проникли на территорию России и пытались выбраться из прифронтовой полосы как можно скорее. Для этого они решили захватить автомобиль, рассказал командир батальона "Апостол", который располагается под Авдеевкой.
По его словам, диверсанты останавливали машины у дороги и требовали от водителей передать им транспортное средство "для военных нужд". Однако план украинских шпионов не удался.
На их подозрительное поведение обратили внимание местные жители в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российских военных оповестил один из граждан.
Сигнал был немедленно принят, по прибытии на место военные обезоружили диверсантов и задержали их.
Комбат заметил, что форма у них была потрёпана, а сами они выглядели неважно.
Согласно Женевской конвенции лица, носящие чужую форму, признаются шпионами и не считаются военнопленными, в связи с чем они не подпадают под действие этого международного акта, отмечает "Военное обозрение".
Ранее хакер "Джокер ДНР" рассказал о захвате в плен под Угледаром "очень интересных" боевиков ВСУ, которые много знают.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.