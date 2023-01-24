Хакер Джокер: под Угледаром ВС РФ взяли в плен "очень интересных" бойцов ВСУ

Под Угледаром сегодня утром были взяты в плен "очень интересные" украинские военные, которые много знают не только о вооружённых силах Украины (ВСУ), но и о работе спецслужб Украины и некоторых их сотрудников.

Об этом рассказал украинский хакер, переехавший в ДНР под псевдонимом "Джокер". Информацией поделился в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

"Не знаю, будут ли это публиковать журналисты, но, возможно, в скором будущем я вам об этом расскажу подробнее", — добавил хакер.

Напомним, о продвижении российских военных на Угледарском направлении сообщал сегодня и командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

В воскресенье о переходе на сторону России двух элитных военных ВСУ на Запорожском направлении рассказал источник в силовых структурах региона.