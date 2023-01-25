ABC: Украина может получить американские танки Abrams не раньше чем через год

Названы сроки получения Украиной американских танков Abrams. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на информированный источник в администрации Байдена.

По данным собеседника канала, Вашингтон собирается передать Киеву от 30 до 50 танков. Они будут отправлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что США за собственные средства разместят заказы на изготовление танков на военных предприятиях, а не поставят их из имеющихся на данный момент запасов.

Собеседник телеканала заявил, что при таком формате на производство танков потребуется не менее одного года.