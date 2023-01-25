Минобороны РФ: фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике запуск гиперзвуковых "Цирконов"

Фрегат ВМС РФ "Адмирал Горшков" успешно "поразил" гиперзвуковой ракетой "Циркон" условную цель, находящуюся на удалении в 900 километров, рассказали в Минобороны России.

"Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", действующий в районах западной части Атлантического океана, провёл учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования", — гласит официальное сообщение оборонного ведомства.

Командир фрегата капитан 1 ранга Игорь Крохмаль отметил, что цель была поражена с первого удара, а все конструктивные характеристики, заложенные в гиперзвуковой комплекс создателями, были подтверждены.

Ранее российский политолог сообщил, что"Адмирал Горшков" в Атлантическом океане оторвался от западных наблюдателей и занял позицию для запуска гиперзвуковых "Цирконов" по территории США.