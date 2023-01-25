Поддубный: ВСУ формируют бригаду в Полтавской области, укомплектованную только техникой НАТО

Поступают сообщения о том, что в вооружённых силах Украины (ВСУ) формируется новая механизированная бригада в Полтавской области, которая будет укомплектована исключительно западной военной техникой. Об этом написал в своём Telegram-канале журналист Евгений Поддубный.

По данным украинских источников, во все подразделения бригады будут включены военные советники из стран-НАТО: отставные и действующие военнослужащие, хорошо знающие западное вооружение, добавил военкор.

Ранее появилась информация, что командование ВСУ бросило на убой в Артёмовск (Бахмут) батальон, состоящий из одних стариков, поскольку их не жалко.