Осташко: в боях за Артёмовск участвует батальон ВСУ, состоящий из одних "стариков"

В боях за Артёмовск (Бахмут) участвует украинский батальон из одних стариков. Речь идёт о 12-м батальоне теробороны из Лозовой Харьковской области, который недавно отправили на убой в Артёмовск. Об этом рассказал в своём Telegram-канале телеведущий Руслан Осташко со ссылкой на украинские источники.

По сообщениям в соцсетях можно установить, что возраст большинства ликвидированных боевиков больше 50 лет, отметил журналист.

"Видимо, молодых всушников украинское командование бережёт, а в самую мясорубку отправляет военных предпенсионного возраста — мол, их "не жалко"", — предположил он.

Ранее стало известно о задержании под Авдеевкой двух диверсантов ВСУ, переодетых в форму военнослужащих российской армии.