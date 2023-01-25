Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военный корреспондент Александр Коц сообщил об успехе русской армии в Донбассе.
ВС РФ подбили движущуюся бронированную машину ВСУ "Казак" с помощью артиллерийского орудия "Гиацинт". Событие произошло в национальном парке "Святые горы" на Лиманском направлении.
Военкор подчёркивает уникальность данного успеха. Он отмечает, что ещё не встречал случаев, чтобы 152-мм артиллерийское орудие попадало прямо по движущейся мишени. Бронеавтомобиль был подбит на ходу, что является большой редкостью. Это свидетельствует о высоком уровне мастерства военных.
Опубликованы видеокадры работы российского подразделения.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.