Артиллеристы ВС РФ уничтожили броневик "Казак" ВСУ на ходу из САУ "Гиацинт"

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военный корреспондент Александр Коц сообщил об успехе русской армии в Донбассе.

ВС РФ подбили движущуюся бронированную машину ВСУ "Казак" с помощью артиллерийского орудия "Гиацинт". Событие произошло в национальном парке "Святые горы" на Лиманском направлении.

Военкор подчёркивает уникальность данного успеха. Он отмечает, что ещё не встречал случаев, чтобы 152-мм артиллерийское орудие попадало прямо по движущейся мишени. Бронеавтомобиль был подбит на ходу, что является большой редкостью. Это свидетельствует о высоком уровне мастерства военных.

Опубликованы видеокадры работы российского подразделения.