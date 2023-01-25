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Артиллеристы ВС РФ уничтожили броневик "Казак" ВСУ на ходу из САУ "Гиацинт"

Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Военный корреспондент Александр Коц сообщил об успехе русской армии в Донбассе.

ВС РФ подбили движущуюся бронированную машину ВСУ "Казак" с  помощью артиллерийского орудия "Гиацинт". Событие произошло в национальном парке "Святые горы" на Лиманском направлении.  

Военкор подчёркивает уникальность данного успеха. Он отмечает, что  ещё не встречал случаев, чтобы 152-мм артиллерийское орудие попадало прямо по движущейся мишени. Бронеавтомобиль был подбит на ходу, что является большой редкостью. Это свидетельствует о высоком уровне мастерства военных. 

Опубликованы видеокадры работы российского подразделения.  

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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