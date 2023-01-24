Татарский заявил о продвижении войск ВС РФ на Угледарском направлении

Российские войска начали наступление на Угледарском направлении, о чём информировал комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский. Донбасский ополченец первой волны Максим Фомин, известный в Сети как Владлен Татарский, сообщил о ходе СВО на данном участке фронта.

"155-я бригада Тихоокеанского флота (ТОФ) и 7-е рейнджерское ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование) пошли вперёд на Угледарском направлении", — написал он в своём Telegram-канале.

Татарский доложил, что в районе Шайтановского леса ВС РФ зашли на первую линию. Севернее Павловки от Никольского русские подразделения начали занимать дачи и медленно продвигаются. Противник понёс потери, пытается вовлечь в бой резервы.