Советник врио главы ЛНР: на переданных Украиной телах военных РФ нашли следы пыток

На телах военнослужащих Вооружённых сил РФ, возвращаемых украинской стороной в ЛНР, находят следы пыток. Об этом заявила советник врио руководителя республики Анна Сорока.

По её словам, в ЛНР доставляют много тел погибших бойцов, при этом в заключениях о смерти чаще всего сказано, что военный скончался из-за сердечной недостаточности. Она сочла эту информацию ложной.

Как пояснила Сорока, даже во время первичного осмотра можно понять, что человек был убит жестоким способом, например, ему свернули шею или забили металлическими прутьями.

"Следы пыток мы фиксируем на телах наших военнослужащих", — подтвердила советник врио главы ЛНР в беседе с РИА Новости.

Она также подчеркнула: в Луганскую Народную Республику доставляют погибших российских бойцов с отрезанными ушными раковинами, ожогами, переломанными пальцами и простреленными ногами.

Ранее военный РФ Алексей Лукоянов сообщил, что в плену российских солдат регулярно избивают и заставляют учить гимн Украины.