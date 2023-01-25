Националист ВСУ Олег Собченко уничтожен ВС РФ под Артёмовском

Российские войска ведут активные военные действия в зоне СВО на Украине и уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. ВС РФ атакуют позиции врага, не оставляя ему шансов на продвижение. Военкор Чингис Дамбиев проинформировал в Telegram-канале об успехе русской армии.

Олег Собченко, сотник "Евромайдана"

Под Артёмовском ликвидирован сотник "Евромайдана" Олег Собченко. Его уничтожение подтвердил и Национальный военно-исторический музей Украины.

Данный военнослужащий являлся уроженцем Черкасской области. Два года он состоял в полке "Азов"*. В феврале 2022 года вошёл в состав 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Собченко считается "махровым украинским националистом".

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.