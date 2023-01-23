Колумбийский наёмник ВСУ Элкин Чапарро уничтожен ВС РФ в зоне СВО в Донбассе

Российские войска ведут активные военные действия в зоне СВО на Украине и уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. ВС РФ атакуют позиции врага, не оставляя ему шансов на продвижение. Журналист Юрий Котенок проинформировал в своём Telegram-канале об успехе русской армии.

Элкин Чапарро, наёмник ВСУ

Колумбийский наёмник из иностранного легиона Украины Элкин Чапарро с позывным Гаула уничтожен Вооружёнными силами Российской Федерации в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Донбассе ликвидирован начальник штаба 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Юрий Юрчик.