Российские войска ведут активные военные действия в зоне СВО на Украине и уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. ВС РФ атакуют позиции врага, не оставляя ему шансов на продвижение. Журналист Юрий Котенок проинформировал в своём Telegram-канале об успехе русской армии.
Колумбийский наёмник из иностранного легиона Украины Элкин Чапарро с позывным Гаула уничтожен Вооружёнными силами Российской Федерации в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что в Донбассе ликвидирован начальник штаба 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Юрий Юрчик.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.