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Колумбийский наёмник ВСУ Элкин Чапарро уничтожен ВС РФ в зоне СВО в Донбассе

Силовые структуры

Российские войска ведут активные военные действия в зоне СВО на Украине и уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. ВС РФ атакуют позиции врага, не оставляя ему шансов на продвижение. Журналист Юрий Котенок проинформировал в своём Telegram-канале об успехе русской армии.

Элкин Чапарро, наёмник ВСУ
Элкин Чапарро, наёмник ВСУ

Колумбийский наёмник из иностранного легиона Украины Элкин Чапарро с позывным Гаула уничтожен Вооружёнными силами Российской Федерации в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Донбассе ликвидирован начальник штаба 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Юрий Юрчик.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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