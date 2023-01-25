МК: Кнутов оценил возможности дронов "Кулон" ВСУ нанести удары по Москве

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление о намерении Киева ударить по Москве, Петербургу, Екатеринбургу и другим городам России. О реальности этой угрозы рассказал военный историк, директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

В арсенале ВСУ имеются беспилотники советской разработки Ту-141 "Стриж", с которыми враг ранее атаковал авиабазу в Энгельсе и аэродром под Рязанью. Однако они являются очень уязвимой для ПВО.

Недавно появилась информация о создании некой копии "Герань-2" под названием "Кулон". Он способен лететь до 1000 километров. Данный дрон может атаковать города России, расположенные в глубоком тылу нашей страны.

Кнутов объяснил, как противостоять этому.

"Во-первых, у нас есть системы ПВО, которые в состоянии достаточно эффективно работать по данным беспилотникам. Если мы говорим о борьбе с беспилотными аппаратами "Стриж", то это такие комплексы, как С-300 и С-400, "Бук-М2", "Бук-М3", "Панцирь-С1"", — сказал эксперт в беседе с "МК".

"Кулонам" способны противостоять и зенитные системы С-300, "Панцирь-С1", "Тор", "Бук" последних модификаций.

Важно правильно разместить комплексы ПВО, чтобы они были способны уничтожить дроны ВСУ. Продуманное использование маневренных характеристик беспилотников Украины может создать проблемы для РФ. ВСУ с помощью США могут создать грамотный маршрут прохождения дронов в обход ПВО России.

"Пентагон способен проложить маршрут полёта дронов с таким расчётом, что, в принципе, они могут достичь цели. Поэтому, на мой взгляд, соответствующее усиление нашей ПВО должно быть проведено", — считает Кнутов.